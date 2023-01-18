Лавров назвал честными слова президента Хорватии о войне НАТО против России

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал слова президента Хорватии Зорана Милановича. Тот заявил, что НАТО ведет против РФ прокси-войну.

«Совсем недавно президент Хорватии Миланович сказал, что это война НАТО. Откровенно, честно»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году (цитата по ТАСС).

Господин Зоран 15 января сказал, что США вместе с НАТО ведут против России опосредованную войну. По его мнению, антироссийские санкции являются глупостью и страны Запада ничего этим не добьются. В октябре 2022 года президент Хорватии выступил против обучения украинских военных на территории своей страны.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер