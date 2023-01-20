Президент Хорватии: военные действия на Украине — это конфликт России и США

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Россия «через Украину сводит счеты с американцами». По его мнению, военные действия на территории Украины являются конфликтом между Россией и США.

«Это (конфликт на Украине.— "Ъ") не решится в Берлине и Париже или в Брюсселе, где сидят совершенно неважные и (никем.— "Ъ") не избранные люди. Это будет решаться между Москвой и Вашингтоном, с чего все и началось»,— уверен господин Миланович (цитата по телеканалу HRT).

Он уточнил, что Хорватия продолжит отправлять Украине гумпомощь, но не будет обучать украинских военных на своей территории. «Мы имеем дело со страной, которая не может позволить себе проиграть войну — Россией, которая является термоядерной державой... Хорошие они или плохие в этом конфликте — такие страны никогда не бывают хорошими, но они преследуют свой интерес, и нам надо не морализировать, а избежать худшего»,— считает он.

Ранее господин Миланович сказал, что США вместе с НАТО ведут против России опосредованную войну. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал эти слова честными. Президент Хорватии, комментируя слова министра, сказал, что один раз встречался с господином Лавровым, но общался с ним «холодно», потому что «в отношениях с русскими надо быть осторожным».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер