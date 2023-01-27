2992 доллара составил внешний долг РФ в расчете на душу населения по итогам третьего квартала 2022 года, следует из данных ЦБ. Этот ежеквартально определяемый показатель опустился ниже $3 тыс. впервые с 2006 года. Максимума размер долга на душу российского населения достигал по итогам четвертого квартала 2013 года — $5072, затем утвердился тренд на снижение показателя. По итогам 2021 года размер «подушевого» долга составлял $3312. Отношение внешнего долга к ВВП, долго остававшееся довольно стабильным (в районе 30%), с конца 2021 года также стало снижаться и по состоянию на сентябрь 2022-го составило 21% ВВП. В целом на 1 октября 2022 года объем внешнего долга РФ оценивался в $434 млрд.