Субсидия трансформировалсь в уголовное дело

В Нижегородском райсуде допрашивают бывшего директора регионального Центра развития экспорта Сергея Звонкова и руководителя ООО ГК «Руспромогрупп» Елену Савельеву. По версии следствия, они причастны к хищению свыше 5 млн руб. — субсидия из федерального бюджета выделялась на подготовку к сертификации нижегородских компаний-экспортеров. Сергей Звонков подписал акт приемки работ до их фактического выполнения и перечислил деньги. «Руспромогрупп» обещала оказать услуги в полном объеме, однако не сделала этого, не предоставила никаких отчетов, а указанные в договорах производители даже не знали, что их готовят к сертификации. Елена Савельева сообщила, что полученные деньги она добровольно вернула еще до возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде по делу о хищении 5,1 млн руб. бюджетной субсидии начались допросы обвиняемых — бывшего директора АНО «Центр развития экспорта Нижегородской области» Сергея Звонкова и руководителя ГК «Руспромогрупп» Елены Савельевой. Ее компания должна была готовить нижегородских экспортеров к сертификации по стандартам API (American Petroleum Institute — Американским институтом нефти). Однако следствие установило, что оплаченные работы выполнены не были.

В итоге Сергея Звонкова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, а директор фирмы-подрядчика проходит по делу как пособник, ей вменили мошенничество в особо крупном размере.

На допросе в суде Сергей Звонков рассказал, что в ноябре 2019 года Центр развития экспорта заключил договор с «Руспромогрупп» и компания обязалась обучить персонал ООО «Промтехэлектро», «Атлант НН», «Фокстанк» и других компаний до конца года. Однако, по словам Сергея Звонкова, в конце года подрядчик попросил продлить сроки до марта 2020 года, потому что из-за предновогодней загруженности не успеет выполнить всю работу. Подсудимый ответил, что это недопустимо, поскольку 5,1 млн руб. были выделены из федерального бюджета на реализацию проектов в определенные сроки. Принять работу необходимо было именно в 2019 году, иначе не потраченные средства надо было возвращать в бюджет.

По словам заказчика, в итоге Елена Савельева заверила его, что большая часть работ выполнена, остались только отчеты, которые будут готовы сразу после новогодних прздников. Доверившись ей, директор Центра подписал акты выполненных работ до их фактического завершения, не став перепроверять, проводилось ли обучение на самом деле, и средства перечислили на счет «Руспромогрупп».

Однако после Нового года Елена Савельева, по показаниям обвиняемого заказчика, так и не предоставила никаких отчетов. Позже выяснилось, что услуги не оказывались, а некоторые указанные в договорах производители даже не подозревали, что их готовят к сертификации. Сергей Звонков неоднократно писал ей и требовал передать отчеты.

Елена Савельева в суде рассказала свою версию событий, По ее словам, заключенный с Центром развития экспорта договор не предполагал никакой отчетности, более того — никто ее не спрашивал об отчетах.

Она утверждала, Сергей Звонков был предупрежден о невозможности исполнения работ в указанный срок еще до подписания контракта.

В результате из шести предприятий сертифицировать в 2019 году удалось только две компании: они смогли согласовать с «Руспромогрупп» даты подготовки, когда на месте были руководители всех отделов. Остальные перенесли встречу на первый квартал 2020 года из-за болезни сотрудников или «горящих» сроков перед Новым годом, рассказала Елена Савельева.

По ее словам, компании-экспортеры не знали о подготовке к сертификации, потому что заключать с ними соглашения должен был Центр развития экспорта, но он этого не сделал. О том, что это якобы ответственность фирмы-подрядчика, руководитель «Руспромогрупп» узнала уже после заключения контракта. «Полученные пять миллионов рублей я не похищала и не тратила. Мы подтвердили свои намерения выполнить работу в полном объеме, но у компаний возникли сложности, поэтому я сама начала искать возможность вернуть деньги, но центр не был готов их принять», — рассказала обвиняемая.

После вынужденного простоя из-за последствий коронавируса в «Руспромогрупп» приступили к работе только в августе 2020 года, пояснила Елена Савельева в допросе. Она добавила, что также обратилась в министерство промышленности Нижегородской области, пытаясь вернуть деньги или поменять компании, но ей ответили, что это невозможно, поскольку к тому времени Центр развития экспорта ликвидировали.

Позже минпромторг все же предоставил Елене Савельевой реквизиты, куда она добровольно вернула все деньги еще до возбуждения уголовного дела.

Допрос обвиняемой суд решил продолжить 16 февраля.

Елена Ковалева