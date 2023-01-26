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Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Тинькофф» запускает ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов российских вузов. В 2023 году количество участников вырастет в 2,5 раза до 200 человек, а общий бюджет программы составит почти 60 млн рублей. Также теперь стипендию «Тинькофф» смогут получать любые иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Стипендиальная программа «Тинькофф» является одной из крупнейших негосударственных стипендий в России.

Помимо ежемесячной выплаты в 25 тыс. руб. стипендиаты получают отложенный оффер на стажировку или работу в «Тинькофф» после окончания стипендии. Кроме этого, они получают поддержку от опытного ментора-наставника и доступ к закрытым мероприятиям. Константин Маркелов, вице-президент, директор по бизнес-технологиям «Тинькофф»: «Уже второй год подряд мы запускаем стипендиальную программу. В 2023 году 200 человек смогут претендовать на финансовую поддержку, которая не только поможет отказаться от подработки не по специальности и освободить время для обучения, но и сделать первые шаги в карьере, благодаря нашим менторам. В будущем мы продолжим поддерживать ребят, увлеченных технологиями, будем расширять программу, добавлять новые направления, усиливать часть, связанную с менторством и созданием стипендиального сообщества для обмена опытом и идеями».

Дубайская компания «Дануби Мэнеджмент Консалтинг ДМСС» запросила у ФАС одобрения покупки российской инвестиционной компании «Ай Ти Инвест». Срок рассмотрения ходатайства — 30 дней с даты получения.

Компания «Российские космические системы» разработала технологию, которая позволит создать высокоточный прибор для измерения высоты из космоса. Специалисты смогут измерять высоты до одной тысячи километров с погрешностью 2-3 сантиметра. Кроме того, технология пригодится для изучения цунами.

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