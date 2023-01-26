Главный раввин России на встрече с Путиным заявил о готовности на все ради мира на Украине

В Кремле прошла встреча российского президента Владимира Путина с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. На ней Берл Лазар рассказал, что еврейская община не только в России, но и во всем мире готова сделать все для мирного разрешения ситуации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Владимир Путин, Берл Лазар и Александр Борода во время встречи в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ Слева направо: Владимир Путин, Берл Лазар и Александр Борода во время встречи в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы готовы делать все, чтобы нашлись мирные решения, потому что когда люди вокруг страдают — плохо всем… Возможно, наш народ особенно хорошо понимает, что такое страдание, поэтому мы готовы делать все, чтобы в мире был мир и люди жили хорошей жизнью»,— сказал Берл Лазар (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин заявил, что проводимая сейчас российским руководством политика направлена на то, чтобы такие преступления, как Холокост, больше «никогда не повторились».

Аналогичные заявления господин Лазар также делал в марте. Тогда он рассказал «Ъ», что миротворческие усилия религиозных деятелей «помогут конфликтующим сторонам прийти к мирному решению». Раввин подчеркнул, что готов на любое посредничество для разрешения конфликта.

Подробнее о позиции Берла Лазара — в материале «Ъ» «"Я готов на любое посредничество"».

Андрей Сапожников