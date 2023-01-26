Астана со второй попытки

В феврале из Челябинска планируют запустить прямые авиарейсы в Астану. Полеты три раза в неделю будет выполнять казахская авиакомпания Qazaq Air. Получение запроса на выполнение полетной программы подтвердили в аэропорту Челябинска. Прямые перелеты между Челябинском и Астаной пытались наладить в 2018 году, но полетная программа оказалась невостребованной. Эксперты считают направление перспективным, поскольку Казахстан стал для россиян привлекательным местом для шопинга и приобретения автомобилей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запустить прямой рейс Челябинск – Астана пытались в 2018 году

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Запустить прямой рейс Челябинск – Астана пытались в 2018 году

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Авиакомпания Qazaq Air (Казахстан) с 13 февраля планирует запустить прямые рейсы из Челябинска в Астану. Полеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. На направлении задействуют лайнеры De-Havilland Dash 8-Q400 вместимостью 70 пассажиров. Об этом сообщает авиаперевозчик. В пресс-службе аэропорта Челябинска подтвердили получение от Qazaq Air запроса на выполнение полетной программы. По понедельникам борт будет отправляться из Астаны в 19.15, прибывать в Челябинск — в 20.05.

Обратный рейс назначен на 21.00. По средам вылет из столицы Казахстана запланирован на 18.45, прибытие в Челябинск — в 19.40. Обратно самолет стартует в 20.30. По пятницам отправление из Астаны назначено на 21.25, прибытие в Челябинск — в 22.05. Отправление в обратную сторону запланировано в 23 часа. Согласно информации на официальном сайте перевозчика, стоимость билета на рейс из Челябинска в Астану 13 февраля составляет от 42,45 тыс. тенге, или 6,34 тыс. руб. Из Астаны в Челябинск минимальная стоимость перелета — 6,6 тыс. руб. (44,2 тыс. тенге).

Qazaq Air — казахстанская авиакомпания с хабом в Астане. Основана в 2014 году. Это дочерняя компания АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”», единственный акционер которой — правительство Казахстана. Авиаперевозчик имеет разветвленную маршрутную сеть. Самолеты авиакомпании летают в 13 городов Казахстана, а также в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск и Баку.

Президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода считает, что прямые авиарейсы между Южным Уралом и Астаной будут востребованными. «Есть ряд причин. Казахстан в прошлом году начал активно выстраивать отношения с Россией. Так, представители туристической отрасли обсуждали усиление связей между Костанайской и Челябинской областями. Кроме того, из Астаны доступны зарубежные направления для перелетов, которых нет в Челябинске, либо они в разы дешевле. Так, перелет из Челябинска во Вьетнам на двоих стоит от 200 тыс. руб., из Астаны — от 90 тыс. руб.»,— подчеркивает Инна Лобода. По ее мнению, Казахстан привлекает туристов из Челябинской области природой, экскурсионными маршрутами и развитой санаторно-курортной базой. «Путешествия в республику привлекают тех, кто не хочет или боится выезжать в дальнее зарубежье. Также города Казахстана являются удобным пересадочным хабом для тех, кто летит в другие страны. Ценовая политика на полеты в Астану из Челябинска привлекательная. Если рейс туда-обратно будет стоить не более 15 тыс. руб., то интерес к нему будет держаться. Спрос на Казахстан сейчас намного выше, чем пять лет назад, когда из Челябинска пытались запустить авиарейсы в Астану»,— считает Инна Лобода.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отмечает, что интерес к Казахстану среди жителей Челябинска вырос в связи с введением санкций со стороны западных стран. «Сегодня не все едут в города Казахстана с туристическим целями. Туристы совмещают отдых там с использованием возможностей, что сегодня недоступны в России. Так, люди едут туда ради приобретения товаров тех брендов, которые покинули Россию, а также иномарок. Часть граждан едет в Казахстан с предпринимательскими целями, например открыть банковский счет для ведения бизнеса»,— комментирует Михаил Мальцев. Он также подчеркивает, что аэропорты Казахстана — удобный пересадочный хаб для полетов в Европу, страны Центральной и Юго-Восточной Азии.

Прямое авиасообщение между Челябинском и Астаной пытались наладить в 2018 году. В июне того года авиакомпания SCAT (Казахстан) открыла сезонный рейс с частотой два раза в неделю. На Bombardier задействовали суда CRJ-200 на 50 посадочных мест. Проводившие презентацию рейса перевозчик и представители нескольких южноуральских министерств рассчитывали, что самолеты заполнят предприниматели, туристы и студенты. Программа полетов была запланирована до 26 октября, однако авиасообщение прекратилось после нескольких рейсов. Попытка наладить в июле 2022 года прямое авиасообщение с другим крупным городом Казахстана — Алматы также не увенчалась успехом. Вопреки запланированной до 23 октября программе, Red Wings прекратил полеты после первого рейса.

Михаил Бычков