Бывшего начальника краевого УКС отправили в СИЗО

Бывшего начальника управления капстроительства Пермского края Дмитрия Левинского, осужденного за должностное преступление, выписали из медсанчасти и отправили в СИЗО. Об этом сообщает интернет-сайт краевой газеты «Звезда».

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24 января Пермский краевой суд изменил приговор господину Левинскому. За злоупотребление полномочиями при строительстве поликлиники в Кировском районе Перми его приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как установили следствие и суд, в 2017 году Дмитрий Левинский от имени ГКУП подписал контракт на строительство поликлиники в Кировском районе, объект необходимо было сдать до ноября 2018 года. Работы отставали от графика. Однако господин Левинский подписал подрядчику акты приемки работ, понимая, что фактически они либо вообще не выполнены либо выполнены не в полном объеме. В ноябре 2022 года приговор по этому делу вынес Ленинский суд, назначив господину Левинскому наказание в виде одного года и десяти месяцев исправительных работ с удержанием 15% от дохода в пользу государства. С таким мягким приговором не согласилась прокуратура. Апелляционная инстанция, изучив представление надзорного органа, ужесточила приговор.

На момент изменения приговора Пермским краевым судом Дмитрий Левинский находился на лечении в больнице. Долечиваться он будет в одном из медицинских учреждений ГУФСИН.