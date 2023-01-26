УФАС признало ненадлежащей рекламу аренды вертолетов

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) рассмотрело жалобы граждан на рекламу аренды вертолетов ООО «Вертолетные технологии» в поиске «Яндекса», сообщил регулятор.

При рассмотрении жалобы выяснилось, что у компании не было сертификата эксплуатанта для коммерческих перевозок. «Вертолетные технологии» работали по договору с ООО «Авиакомпания «Северо-Запад» и в рекламе не было указано, что полеты осуществляет другая организация.

Реклама «Вертолетных технологий» признана ненадлежащей и нарушающей закон «О рекламе», отметили в УФАС. Компанию могут привлечь к административной ответственности.

Владимир Зубарев