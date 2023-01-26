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Эльвира Набиуллина посетит финансовый форум в Екатеринбурге

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина станет одним из спикеров на форуме «Кибербезопасность в финансах», который пройдет в Екатеринбурге с 15 по 17 февраля, сообщили в пресс-службе Уральского управления ЦБ. Мероприятие также посетит председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Алексей Аксаков и генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

Фото: Пресс-служба Банка России

Фото: Пресс-служба Банка России

В рамках форума пройдет обсуждение тенденций и вызовов в сфере обеспечения информационной безопасности, перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций.

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