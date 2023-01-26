В 2023 году разработают проект реконструкции здания техникума в школу в Хадыженске

В 2023 году разработают проект здания средней школы в Хадыженске. Под нее перепрофилируют здание техникума, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Решение о реконструкции здания по улице Ленина принял глава Кубани Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии. С такой идеей к нему обратилась мать четверых детей, которая сообщила, что ближайшая школа перегружена — дети учатся в две смены.

Администрация района уже направила в краевой департамент строительства заявку на выделение средств. Реконструкцию здания начнут после разработки и согласования проекта. В нем достроят необходимые для образовательного процесса помещения.

С 1966 по 1991 годы в здании работал Хадыженский нефтяной техникум. В 1994–2007 годах там находилась школа №6, которую после присоединили к школе №15. В здании не было спортзала и пищеблока, а также оборудованных кабинетов биологии, физики, химии и технологии. Позже здания закрыли из-за сократившегося количества учеников.

Татьяна Ручкина

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