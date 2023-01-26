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Коммерсантъ FM
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WP: США передумали наказывать Саудовскую Аравию за октябрьское снижение добычи нефти

Единственным последствием конфронтации между США и Саудовской Аравией в октябре 2022 года, когда американский президент Джо Байден пообещал принять меры в отношении королевства из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти, стало ограничение будущего сотрудничества. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

Джо Байден и наследный принц Мухаммед бен Салман

Джо Байден и наследный принц Мухаммед бен Салман

Фото: Mandel Ngan / Pool Photo / AP

Джо Байден и наследный принц Мухаммед бен Салман

Фото: Mandel Ngan / Pool Photo / AP

Издание отмечает, что Конгресс принял меры, направленные на ограничение будущего сотрудничества двух стран в оборонной сфере, но каких-либо других ответных мер со стороны США так и не последовало. Это может свидетельствовать о важности Саудовской Аравии для США как регионального противовеса Ирану и государства, обладающего колоссальным влиянием в мусульманском мире.

«Наша совместная работа не делается в пользу Саудовской Аравии; если вы посмотрите на фактическое сотрудничество, в котором участвуют США и Саудовская Аравия, — оно продвигает интересы США»,— на условиях анонимности рассказал один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента.

Одним из последствий октябрьского кризиса также стало усиление давления внутренней оппозиции в Конгрессе на Белый дом. В материале WP приводится цитата сенатора Криса Мерфи (Демократическая партия): «Мы продолжали продавать им оружие и смотреть сквозь пальцы на нарушения прав человека, потому что хотели убедиться, что они будут рядом с нами, когда будет глобальный нефтяной кризис. Это не так... Возникает вопрос, почему мы так привязаны к ним, учитывая все их сомнительное поведение, если они хотят выбирать Россию, а не нас?»

17 октября в Белом доме заявили, что после консультаций с Конгрессом президент США Джо Байден может принять меры в отношении Саудовской Аравии. Подобная реакция была спровоцирована решением ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года — как раз накануне выборов в Конгресс США. Джо Байден назвал его «близоруким» и отвечающим интересам России.

Подробнее о кризисе в отношениях США и Саудовской Аравии — в материале «Ъ» «Джо Байден пришелся не ко двору».

Андрей Сапожников

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