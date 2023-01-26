Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС остановили на ремонт

Вчера энергоблок N6 Нововоронежской АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом») отключили от сети, сообщили в пресс-службе АЭС. Это было сделано по предварительной заявке с целью проведения ремонта электротехнического оборудования, уточнили в компании. Кроме того, сейчас на плановом ремонте находится четвертый энергоблок.

«Энергоблоки №5 и №7 работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком»,— отметили на АЭС.

Радиационный фон в районе АЭС и рядом с ней не превышает естественных фоновых значений.

Владимир Зоркий

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