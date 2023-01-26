Холдинг «Агросила» вложил 1,6 млрд рублей в производство сыров

Агропромышленный холдинг «Агросила» инвестировал 1,6 млрд руб. в производство сыров мощностью 5,45 тыс. тонн в год на площадях ООО «Агросила-молоко».

Как сообщила генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсукова, основная часть средств в сумме около 1,2 млрд руб. была направлена на приобретение оборудования Tetra Pak (Швеция) и Bertsch (Австрия).

Предполагается, что производственные мощности будут полностью загружены в четвертом квартале текущего года. Тогда компания будет выпускать 3,65 тыс. тонн полутвердых сыров и 1,8 тыс. тонн рассольных сыров год.

По словам госпожи Барсуковой, по итогам 2023 года от реализации сырной продукции холдинг рассчитывает получить порядка 1,5 млрд руб. выручки, что составит примерно 30% всей выручки «Агросила-молоко».

Гендиректор отметила, что компания планирует расширить и ассортимент и производить твердые сыры, в частности, «Пармезан».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"