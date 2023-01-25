ЕСПЧ признал частично приемлемыми жалобы по делу Украины и Нидерландов против России

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала частично приемлемыми две жалобы от Украины и одну жалобу от Нидерландов на действия России в ходе событий на Донбассе, в том числе крушения Boeing 777 рейса MH17, сбитого под Донецком в 2014 году. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте суда.

Как отмечает Reuters, приняв такое решение, ЕСПЧ счел, что Россию можно привлечь к ответственности за нарушения прав человека на Донбассе с 2014 года. Решение даст ход еще трем жалобам Украины и тысячам частных дел, которые были приостановлены до принятия этого решения, сообщило агентство.

ЕСПЧ признал приемлемой жалобу правительства Украины на Россию о «неоднократном и длящемся» нарушении статей Европейской конвенции по правам человека в восточных районах страны. Суд установил, что восток Украины находился в руках пророссийских сепаратистов с 11 мая 2014 и до 26 января 2022 года. В этой связи ЕСПЧ установил, что с апреля 2014 года на востоке Украины присутствовал контингент российских вооруженных сил, а с конца августа 2014 года в этих районах прошло широкомасштабное развертывание российских сил.

Европейский суд также постановил, что Россия имела существенное влияние на определение военной стратегии военных в восточных районах Украины: в частности, поставляла им оружие и другое военное оборудование с самого начала образования ДНР и ЛНР, а также оказывала им политическую и экономическую поддержку.

Рассматривая жалобу Нидерландов, ЕСПЧ признал, что родственники погибших пассажиров малайзийского боинга могут быть заявителями по жалобе о бесчеловечном обращении со стороны России. Через какое-то время большая палата ЕСПЧ вынесет постановление по делу по существу.

17 ноября окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении Boeing 777 и убийстве 298 пассажиров. Суд установил, что они были причастны к крушению, и приговорил их к пожизненному лишению свободы заочно. При этом суд не смог установить, кто дал указание вести огонь по самолету.

Тогда же Гаагский суд пришел к выводу, что на момент крушения самолета Россия контролировала ДНР, а также имела влияние на руководство республики. По данным суда, с середины мая 2014 года Россия готовила военных ДНР, поставляла им оружие и продовольствие и участвовала в военных действиях. Окончательные итоги расследования Гаагский суд объявит 8 февраля, сказал «РИА Новости» пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.

11 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в стране постановлений ЕСПЧ. В соответствии с подписанным президентом законом вынесенные после 15 марта того же года постановления Европейского суда не исполняются в России.

Анастасия Ларина