К ректору и его заместителю подошли с одной мерой

Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Иван Федотов стал еще фигурантом громкого расследования о «мертвых душах» в вузе. Господину Федотову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, Тверской суд столицы отправил его под домашний арест до 7 августа. Такая же мера пресечения ранее была избрана ректору РАНХиГС Владимиру Мау.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проректор РАНХиГС Иван Федотов

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Проректор РАНХиГС Иван Федотов

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова еще в июне, однако известно об этом стало лишь сейчас. Суд при выборе меры пресечения согласился с мнением следователя о том, что, оставаясь на свободе, ученый может скрыться, оказать давление на свидетелей из числа сотрудников вуза или каким-то иным способом препятствовать расследованию. При этом суд санкционировал домашний арест лишь до 7 августа, а не на стандартный двухмесячный срок, а защита проректора меру пресечения не обжаловала.

Стоит отметить, что такая же мера пресечения была избрана и для ректора РАНХиГС Владимира Мау. Его защита домашний арест обжаловала (она настаивала на залоге), но Мосгорсуд подтвердил обоснованность решения суда первой инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор РАНХиГС Владимир Мау

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ректор РАНХиГС Владимир Мау

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дело, в рамках которого отправлен под домашний арест проректор РАНХиГС, расследует ГСУ ГУ МВД по Москве. Как сообщал “Ъ”, в конце июня полицейские следователи объединили в одно производство несколько дел, связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на образовательные программы. В них фигурируют бывший замминистра просвещения Марина Ракова, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев, а также ректор РАНХиГС Владимир Мау. Господин Мау был задержан 30 июня после проведения обысков в академии и очных ставок с другими фигурантами дела.

Ивану Федотову предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в 2018 году Владимир Мау, Марина Ракова и Сергей Зуев, занимавший пост директора Института общественных наук РАНХиГС, вступили в сговор, в результате которого были заключены подложные договоры, на основании которых в Институт общественных наук, входящий в РАНХиГС, были фиктивно трудоустроены 12 человек, среди которых были и сотрудники Минпросвещения.

Также в деле фигурирует и эпизод о фиктивном трудоустройстве помощника Марины Раковой в Федеральный институт развития образования, также входивший в академию. До 2020 года все подставные лица незаконно получали зарплату, чем, по подсчетам следствия, причинили РАНХиГС ущерб на сумму 21 млн руб.

Господин Федотов, как считает следствие, был исполнителем преступного замысла. Как и его шеф Владимир Мау, вины он не признает.

Стоит отметить, что фиктивно устроенные граждане и часть подследственных, включая Марину Ракову, активно сотрудничают со следствием, и обвинения в отношении остальных фигурантов, включая Ивана Федотова, строятся в том числе на их показаниях.

Владислав Трифонов