К ректору и его заместителю подошли с одной мерой

Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Иван Федотов стал еще фигурантом громкого расследования о «мертвых душах» в вузе. Господину Федотову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, Тверской суд столицы отправил его под домашний арест до 7 августа. Такая же мера пресечения ранее была избрана ректору РАНХиГС Владимиру Мау.
Проректор РАНХиГС Иван Федотов
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова еще в июне, однако известно об этом стало лишь сейчас. Суд при выборе меры пресечения согласился с мнением следователя о том, что, оставаясь на свободе, ученый может скрыться, оказать давление на свидетелей из числа сотрудников вуза или каким-то иным способом препятствовать расследованию. При этом суд санкционировал домашний арест лишь до 7 августа, а не на стандартный двухмесячный срок, а защита проректора меру пресечения не обжаловала.
Стоит отметить, что такая же мера пресечения была избрана и для ректора РАНХиГС Владимира Мау. Его защита домашний арест обжаловала (она настаивала на залоге), но Мосгорсуд подтвердил обоснованность решения суда первой инстанции.
Ректор РАНХиГС Владимир Мау
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Дело, в рамках которого отправлен под домашний арест проректор РАНХиГС, расследует ГСУ ГУ МВД по Москве. Как сообщал “Ъ”, в конце июня полицейские следователи объединили в одно производство несколько дел, связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на образовательные программы. В них фигурируют бывший замминистра просвещения Марина Ракова, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев, а также ректор РАНХиГС Владимир Мау. Господин Мау был задержан 30 июня после проведения обысков в академии и очных ставок с другими фигурантами дела.
Ивану Федотову предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, в 2018 году Владимир Мау, Марина Ракова и Сергей Зуев, занимавший пост директора Института общественных наук РАНХиГС, вступили в сговор, в результате которого были заключены подложные договоры, на основании которых в Институт общественных наук, входящий в РАНХиГС, были фиктивно трудоустроены 12 человек, среди которых были и сотрудники Минпросвещения.
Также в деле фигурирует и эпизод о фиктивном трудоустройстве помощника Марины Раковой в Федеральный институт развития образования, также входивший в академию. До 2020 года все подставные лица незаконно получали зарплату, чем, по подсчетам следствия, причинили РАНХиГС ущерб на сумму 21 млн руб.
Господин Федотов, как считает следствие, был исполнителем преступного замысла. Как и его шеф Владимир Мау, вины он не признает.
Стоит отметить, что фиктивно устроенные граждане и часть подследственных, включая Марину Ракову, активно сотрудничают со следствием, и обвинения в отношении остальных фигурантов, включая Ивана Федотова, строятся в том числе на их показаниях.