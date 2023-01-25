Майка Тайсона вновь обвиняют в изнасиловании

Бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в супертяжелой весовой категории американцу Майку Тайсону предъявили иск по обвинению в изнасиловании, сообщает ABC. Женщина, подавшая иск на $5 млн, утверждает, что Тайсон изнасиловал ее в лимузине и она получила «физические, психологические и эмоциональные травмы». Они познакомились в Олбани, штат Нью-Йорк.

В заявлении, поданном под присягой, не указана дата нападения, но сказано, что это произошло в начале 1990-х. Примерно в то же время, когда участница конкурса красоты Дезире Вашингтон заявила, что боксер изнасиловал ее в Индианаполисе. В феврале 1992 года Тайсон был осужден за изнасилование Вашингтон и отсидел три года в тюрьме. «РИА Новости»