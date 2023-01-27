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Коммерсантъ FM
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Мише Скрипникову оплачен подбор и активация донора

20 января на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю девятилетнего Миши Скрипникова из Мариуполя («Брат за брата», Оксана Пашина). У мальчика повторный рецидив острого лимфобластного лейкоза. Болезнь очень агрессивная, одной химиотерапии для излечения недостаточно. Спасти Мишу может трансплантация костного мозга от неродственного донора из зарубежного регистра. Стоимость подбора, активации донора и доставки трансплантата в московскую клинику для семьи неподъемна. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 284 800 руб.) собрана. Родители Миши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Миша Скрипников

Миша Скрипников

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Миша Скрипников

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 20 января 20 689 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Алания», «Тула», «Иртыш», а также 138 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 21 ребенку на 32 005 530 руб.

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