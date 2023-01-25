Путин заявил, что американские войска в Германии остаются оккупационными

Президент России Владимир Путин заявил, что американские войска в Германии юридически остаются оккупационными. При этом он подчеркнул, что СССР прекратил оккупацию ФРГ, которую он занимал при разделении Германии на четыре сектора.

«После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора: американский, английский, французский и советский. Так вот Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты — нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории ФРГ находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много»,— сказал глава государства в ходе встречи со студентами (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что это не его мнение, а слова «германоориентированных» немецких политиков.

После вступления ФРГ в НАТО в 1954 году оккупационный режим в стране был отменен. Впоследствии численность американских войск в Германии резко сократилась. На сегодняшний день на территории Германии расположено пять из семи американских гарнизонов в Европе. Берлин утверждал, что войска США в ФРГ обеспечивают трансатлантическую безопасность. В 2020 году 45-й президент США Дональд Трамп одобрил вывод 11,9 тыс. американских военных из ФРГ. 25 тыс. американских военных должны были остаться. Однако администрация действующего сейчас президента США Джо Байдена заморозила это решение.

Лусине Баласян