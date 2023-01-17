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Коммерсантъ FM
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Казахстан уточнил сроки

Как в стране изменятся правила пребывания для иностранцев

Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания для иммигрантов, в том числе и для граждан стран Евразийского экономического союза, куда входит Россия. Главное изменение коснулось сроков: теперь иностранцы, для которых не нужны визы, могут жить в республике не больше 90 дней в течение полугода. Раньше ограничения в шесть месяцев не было.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Прежде граждане ЕАЭС, в том числе и россияне, могли выехать из Казахстана и снова пересечь границу, чтобы счет дней пребывания начался заново, пояснила управляющий партнер компании «Визаход» Марина Широкова: «Теперь власти страны разрешают российским гражданам оставаться на территории Казахстана без визы в течение 90 календарных дней. Раньше работала так называемая система visa run — ты мог заехать на три месяца, пересечь границу и вернуться обратно. Теперь такого правила больше не будет.

То есть обозначен срок в три месяца пребывания в каждом полугодии, и гражданин Российской Федерации должен покинуть территорию Казахстана до истечения этого периода.

Так что россиянам, находящимся в республике, нужно сейчас зарегистрироваться в местном миграционном центре, заявить о себе и как-то легализоваться для того, чтобы иметь возможность остаться и избежать нового правила. Думаю, что те граждане, которые приехали в страну несколько месяцев назад, уже решили все эти вопросы. Где-то в сентябре-октябре 2022-го в новостях рассказывали про огромные очереди из россиян, которые стремились остаться в республике. Сейчас нововведение прежде всего коснется тех людей, которые только собираются поехать в Казахстан с намерением осесть в стране».

Куда релоцировались российские специалисты и их деньги

За прошлый год в Казахстан въехали почти 1,7 млн россиян, подавляющее большинство из них позже покинуло страну. Но все-таки, по данным местного Минтруда, 8 тыс. человек с российским паспортом получили работу в республике. В ведомстве назвали основные отрасли, где трудятся россияне, — это сфера услуг, промышленность, строительство и сельское хозяйство. В число самых популярных у мигрантов профессий входят бухгалтеры, продавцы и водители.

Вместе с тем есть и высококвалифицированные специалисты, которые работают в стране нелегально. Именно их власти и пытаются вывести из тени, пояснил эксперт Института инновационной экономики, профессор Казахского национального университета Магбат Спанов: «Здесь хотят поставить под контроль именно тех людей, которые работают в Казахстане, для того, чтобы повысить налогооблагаемую базу. Речь идет больше об экономических постулатах. Кроме того, нововведение нужно для того, чтобы такие лица регистрировались и были под контролем, чтобы все было четко. У нас же все-таки тоже происходят различные эксцессы, идет определенная конкуренция.

Зачастую в Казахстан приезжают люди более квалифицированные и, соответственно, занимают рабочие места. То есть присутствует желание навести определенный порядок».

По данным миграционной службы Казахстана, за прошлый год больше 3 тыс. россиян были привлечены к ответственности за нарушение срока пребывания в стране. Всего же за это нарушение были оштрафованы 45 тыс. иностранцев. Новое миграционное правило в Казахстане вступит в силу с 27 января 2023-го.

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Светлана Белова

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