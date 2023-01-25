Прокуратура оспорила УДО экс-мэра Оренбурга

На постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова принесено апелляционное представление. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Тяжесть и общественная опасность совершенного Араповым преступления, совокупность характеризующих его материалов за весь период отбывания наказания не позволяют сделать однозначный вывод о том, что осужденный твердо встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании наказания»,– говорится в сообщении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: orenburg.ru Фото: orenburg.ru

В связи с этим правоохранители считают, что УДО Евгения Арапова не позволит восстановить социальную справедливость, исправить осужденного и предупредить совершение им новых преступлений.

Ранее Акбулакский районный суд Оренбургской области удовлетворил ходатайство адвоката Евгения Арапова об условно-досрочном освобождении на не отбытый срок наказания один год четыре месяца. Это произошло вопреки позиции прокурора.

Бывший руководитель Оренбурга был задержан в августе 2018 года, когда находился в медучреждении. Ранее был задержан его заместитель по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов. В октябре прошлого года чиновника уволили с должности главы города. После задержания он был помещен под стражу, затем переведен под домашний арест, а позже экс-руководителя Оренбурга отпустили под подписку о невыезде. Во время следствия арестовали имущество градоначальника, стоимость которого превышала 50 млн руб.

Евгений Арапов был приговорен Ленинским районным судом Оренбурга к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн руб. Бывшего чиновника также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет. Экс-глава Оренбурга был признан виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юрлица через подставное лицо), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере).

Бывший глава города признан виновным в получении части взятки от руководителя фирмы за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Евгений Арапов также получил взятку в виде однокомнатной квартиры за покровительство коммерческой структуры. Суд признан экс-чиновника виновным в создании организации, заключавшей соглашения об аренде муниципальной недвижимости, а затем сдающей ее в субаренду. Доход от данной деятельности превысил 14 млн руб.

Георгий Портнов