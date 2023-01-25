Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура оспорила УДО экс-мэра Оренбурга

На постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова принесено апелляционное представление. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Тяжесть и общественная опасность совершенного Араповым преступления, совокупность характеризующих его материалов за весь период отбывания наказания не позволяют сделать однозначный вывод о том, что осужденный твердо встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании наказания»,– говорится в сообщении ведомства.

Фото: orenburg.ru

Фото: orenburg.ru

В связи с этим правоохранители считают, что УДО Евгения Арапова не позволит восстановить социальную справедливость, исправить осужденного и предупредить совершение им новых преступлений.

Ранее Акбулакский районный суд Оренбургской области удовлетворил ходатайство адвоката Евгения Арапова об условно-досрочном освобождении на не отбытый срок наказания один год четыре месяца. Это произошло вопреки позиции прокурора.

Бывший руководитель Оренбурга был задержан в августе 2018 года, когда находился в медучреждении. Ранее был задержан его заместитель по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов. В октябре прошлого года чиновника уволили с должности главы города. После задержания он был помещен под стражу, затем переведен под домашний арест, а позже экс-руководителя Оренбурга отпустили под подписку о невыезде. Во время следствия арестовали имущество градоначальника, стоимость которого превышала 50 млн руб.

Евгений Арапов был приговорен Ленинским районным судом Оренбурга к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн руб. Бывшего чиновника также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет. Экс-глава Оренбурга был признан виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юрлица через подставное лицо), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере).

Бывший глава города признан виновным в получении части взятки от руководителя фирмы за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Евгений Арапов также получил взятку в виде однокомнатной квартиры за покровительство коммерческой структуры. Суд признан экс-чиновника виновным в создании организации, заключавшей соглашения об аренде муниципальной недвижимости, а затем сдающей ее в субаренду. Доход от данной деятельности превысил 14 млн руб.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...