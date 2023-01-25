Бывшего начальника колонии в Ростовской области осудили за изготовление оружия

В Ростовской области бывший начальник исправительной колонии №5 Антон Белов приговорен к двум годам условно с испытательным сроком один год за превышение должностных полномочий, изготовление холодного оружия и причинение имущественного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как установил суд, с апреля 2021 года по февраль 2022 года по поручению подполковника осужденные колонии незаконно изготовили 30 экземпляров холодного оружия.

Кроме того, Антон Белов организовал на территории колонии производство и продажу сувенирных изделий. За них он получил более 375 тыс. руб., однако внес на расчетный счет учреждения только часть полученных средств.

Подробнее о деле Антона Белова — в материале «Ъ» «Оружие нашлось и в колонии».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону