В Грузии отрицают переговоры с Россией о морском пассажирском сообщении

Агентство морского транспорта (АМТ) Грузии отрицает заявление гендиректора АО «Морпорт Сочи» Юрия Владимирова о «скором запуске» пассажирских перевозок по маршруту Сочи—Батуми—Сочи. В ответном заявлении АМТ утверждает, что российская сторона «не обращалась к Грузии по поводу морских пассажирских перевозок» и «неизвестно, о каких переговорах говорит администрация порта Сочи».

Как отмечается в документе, между Грузией и Россией в данный момент «нет морского пассажирского сообщения». Имеется в виду, что морские грузовые перевозки в порты Батуми и Поти из ряда российских портов осуществляются в штатном режиме не только в интересах Грузии, но и Армении.

Ранее Юрий Владимиров сообщил ТАСС, что между портами Сочи и Батуми ведутся активные переговоры: «Мы надеемся, что будут [запущены пассажирские перевозки] в Абхазию и Грузию. Пока ведутся переговоры. Намерение есть запустить [перевозки] этим летом»,— сказал Владимиров, уточнив, что из Сочи в Грузию перевозки предварительно будут осуществляться в Батуми. «Есть очень большой запрос на открытие новых маршрутов пассажирских перевозок морским путем. Мы постараемся удовлетворить требования наших туристов, насколько это возможно, развиваться в этом направлении»,— отметил Владимиров.

Судя по всему, столь резкое неприятие грузинской стороной заявления о перевозках вызвало именно упоминание «абхазского маршрута» наряду с маршрутом в сторону Батуми, поскольку переговоры по данной тематике могли быть восприняты грузинской оппозицией как косвенное признание властями Грузии легитимности морского сообщения между РФ и бывшей грузинской автономией, которая в Тбилиси официально считается «оккупированной Россией».

Грузия заинтересована в восстановлении прямых пассажирских перевозок из РФ в сторону грузинских курортов любым транспортом, поскольку, как неоднократно подчеркивал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, двузначный экономический рост (10,5%) в 2022 году был достигнут «благодаря бурному восстановлению в постковидный период индустрии туризма».

Георгий Двали, Тбилиси