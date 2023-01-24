У вас патриот

На первой в году пленарке гордумы депутаты выразили беспокойство оттоком молодежи из Перми. В городской администрации его главной причиной считают недостаток качественного высшего образования и перспектив для дальнейшего трудоустройства. Парламентарии видят проблему не только в этом, но и в нехватке патриотического воспитания, к теме которого регулярно возвращаются на последних заседаниях. Усилить его, по мнению некоторых депутатов, могут развитие молодежных движений, а также цензура и привлечение к работе с молодежью представителей РПЦ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным администрации Перми, в краевой столице на данный момент проживает чуть более 311 тыс. человек, относящихся к социально-возрастной группе «молодежь» (14–35 лет). Согласно результатам проведенного в 2022 году социологического исследования, которые представил на пленарном заседании гордумы замглавы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов, 82,9% молодых пермяков удовлетворены условиями своего проживания и возможностями для самореализации в городе.

Депутаты гордумы отметили, что, несмотря на проводимую политику по поддержке молодых людей и высокий показатель их удовлетворенности, часть молодежи стремится покинуть город. Первый вице-спикер думы Наталья Мельник поинтересовалась, что еще, по мнению администрации, можно сделать, чтобы решить эту проблему.

Господин Грибанов ответил, что, с его точки зрения, нужно повышать качество высшего образования в Перми, нехватка которого является основной причиной оттока молодежи из города. «Мы даем хорошее школьное образование, и тем самым у детей появляется возможность поступить практически в любой вуз страны. Тут большое значение имеет не только их мнение, но и мнение родителей — многие из них хотят, чтобы дети уехали в Москву или Санкт-Петербург»,— пояснил господин Грибанов. Также он считает, что важно создать больше возможностей для трудоустройства молодежи на интересную и высокооплачиваемую работу. «Наши предприятия сейчас работают в этом направлении»,— отметил чиновник.

Депутат Марк Коробов высказал мнение, что для увеличения эффективности молодежной политики следует усилить отвечающий за нее блок администрации. «Планируется ли создание отдельного ведомства по молодежной политике по аналогии с краевым агентством по делам молодежи?»— спросил господин Коробов.

По словам Алексея Грибанова, такая возможность сейчас не рассматривается. Вместе с тем он согласился, что нужно усилить этот сектор в департаменте культуры и молодежной политики, и не исключил введение должности замначальника департамента, который будет курировать именно работу с молодежью.

Депутат Арсен Болквадзе видит проблему в том, что работа с молодежью ведется, в основном, с молодыми людьми, проживающими в центре, а жители отдаленных районов привлекаются для участия в городских мероприятиях не так активно, из-за чего у них меньше возможностей полюбить свой город.

Также думцы считают, что удержанию молодежи в городе могло бы способствовать усиление патриотического воспитания. Представитель фракции КПРФ в думе Геннадий Сторожев и самовыдвиженец Владимир Плотников выразили надежду, что в этом поможет новое всероссийское молодежное «Движение Первых», хотя, по оценке товарища Сторожева, оно и не так эффективно, как пионерское.

По мнению господина Плотникова, для осуществления патриотического воспитания необходимо ввести цензуру. Как считает господин Плотников, она будет способствовать, в том числе, и правильному отбору руководителей молодежных объединений. «В эти наши дворцы и точки, где мы воспитываем молодежь, могут просочиться „навальнисты“ и будут рассказывать нашим детям, что „Дом-2“ — это хорошо, что Моргенштерн (рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн признан в РФ иностранным агентом) — это хорошо. Поэтому нам нужны такие люди, которые бы нормальную идеологию нашим детям объясняли. Нам нужны такие активисты, у которых голова „заточена“ именно на любовь к своей родине, патриотизм, которые не смотрели бы „за забор“, как там американцы живут или европейцы. Цензура нам очень нужна»,— уверен парламентарий.

Еще одно предложение господина Плотникова — создать в каждом районе Перми молодежные советы из 50 человек, которые бы тоже могли способствовать распространению «идеологии государства». Кроме того, он считает возможным привлечь к работе с молодежью представителей РПЦ. «Идет борьба между дьяволом и богом, понимаете? Я имею в виду, дьявол — это Запад, который „голубизну“ нам навязывает и вот это все. Нам нужны нормальные человеческие ценности. Нужно, чтобы священники тоже принимали участие, потому что у нас очень слабая религия. Мы должны воспитывать молодежь, говорить, что у них есть рамки и за „буйки“ заплывать нельзя»,— завершил свое выступление парламентарий.

В итоге обсуждение этой темы растянулось дольше, чем на час, из-за чего сбился регламент заседания. Алексей Грибанов заверил депутатов, что в Перми продолжится активная реализация программ по развитию патриотического воспитания. «Мы будем регулярно вам докладывать, что делается в этом направлении»,— пообещал думцам замглавы города.

Екатерина Артемова