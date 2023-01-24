Деньги остались на полигоне

Компания «ДонЭкоПром» не смогла взыскать с администрации Кагальницкого района 20 млн руб. убытков, понесенных из-за закрытия проекта по строительству мусорного полигона рядом со станицей Кировской. Предприниматели обращались в суд, указывая, что убыток они понесли из-за того, что администрация не должным образом оформила передачу земли под размещение полигона. Однако суд принял решение в пользу райадминистрации, которая заявила, что затраты компании на несостоявшийся проект никак не связаны действиями властей по предоставлению участка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: "Ъ-Юг" Фото: "Ъ-Юг"

Арбитражный суд Ростовской области отказал компании «ДонЭкоПром» в удовлетворении иска к Комитету по управлению имуществом (КУИ) Кагальницкого района о взыскании убытков в размере порядка 20 млн руб. Об этом сообщается на сайте суда.

«ДонЭкоПром» настаивал на возмещении расходов, которые он понес на начальной стадии реализации проекта по строительству полигона для переработки и хранения мусора. В связи с этим компания обратилась в суд, заявив, что в 2018 году она и КУИ подписали договор об аренде на пять лет земельного участка площадью 10,7 га. Участок был нужен компании для обустройства полигона. Однако в 2021 году прокуратура через суд добилась признания договора об аренде земли недействительным, после чего «ДонЭкоПром» и КУИ были вынуждены его расторгнуть. К тому времени, как заявила компания, она уже оплатила работы подрядчиков на сумму около 20 млн руб.

В КУИ посчитали финансовые претензии «ДонЭкоПрома» неправомерными. В ответ на иск в ведомстве заявили, что расходы компании не имеют прямой связи с действиями комитета по предоставлению участка.

В итоге арбитражный суд признал правоту КУИ и отказал «ДонЭкоПрому» в возмещении ущерба. Мотивировочная часть судебного решения во вторник еще не была опубликована.

Связаться с руководством «ДонЭкоПрома» не удалось: в открытых базах данных контактных телефонов компании нет.

ООО «ДонЭкоПром» было учреждено в 2018 году. О его планах создать в Кагальницком районе «экокомплекс по обращению с отходами производства и потребления с объектом размещения отходов IV и V классов опасности» стало известно весной 2019 года. Планировалось, что ежегодно на площадку комплекса должно было свозиться 120 тыс. т отходов, из которых 80 тыс. т хоронили бы на полигоне. Против реализации проекта выступили жители станицы Кировской, которая расположена на расстоянии около километра от места строительства комплекса. После протестных митингов областные власти заявили о приостановке реализации проекта.

В свою очередь, прокуратура провела проверку соблюдения действующего законодательства при предоставлении земли в аренду «ДонЭкоПрому», в ходе которой выяснилось, что районные власти действовали с нарушениями. В частности, надзорным органом было установлено, что до мая 2018 года участок был зарегистрирован в Росреестре как земля сельскохозяйственного назначения. Однако потом администрация Кагальницкого района с одобрения местного собрания депутатов перевела участок в категорию «земли промышленности». Прокуратура заявила, что это было сделано без проведения общественных слушаний по этому вопросу, как того требует Гражданский кодекс.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд, который согласился, что участок под мусорный полигон был передан «ДонЭкоПрому» незаконно.

В 2018 году, когда земля под полигон передавалась «ДонЭкоПрому», администрацией Кагальницкого района руководил Игорь Грибов. Осенью прошлого года против него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подписал акты приема и передачи десяти квартир детям-сиротам без проведения необходимых проверок. Впоследствии оказалось, что жилье является некачественным. Сейчас уголовное дело Игоря Грибова разбирается в суде.

Вадим Водолазов