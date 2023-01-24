МЧС предупредило о гололеде и тумане на Кубани 25 января

В Краснодарском крае 25 января ожидается переменная облачность, местами туман, изморозь и гололед. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ветер восточной четверти будет достигать 4–9 метров в секунду, местами с порывами до 12 м/с. Ночью температура воздуха будет достигать от -2 до -7 градусов, днем от 2 до 7 градусов, в южной части края — до 9 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. На участке от Анапы до Геленджика порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов, днем от 8 до 13 градусов.

В Краснодаре ночью и утром в низинах и у водоемов возможен туман. Вероятно формирование гололедно-изморозевых отложений. Ветер восточной четверти будет достигать 9 м/с. Температура воздуха днем составит от 4 до 6 градусов, ночью от -4 до -6 градусов.

Анастасия Донскова

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