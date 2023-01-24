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Коммерсантъ FM
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«Часы Судного дня» переведены еще ближе к «ядерной полуночи»

Стрелки символических «Часов Судного дня» переведены на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи». Как заявила президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон, это означает, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд. Решение сдвинуть стрелку было принято из-за ситуации вокруг Украины.

Последние три года «Часы Судного дня» сохраняли отметку 100 секунд до апокалипсиса. 90 секунд — самый высокий уровень риска для человечества за всю историю проекта с 1947 года.

В материалах организации отмечается, что риск применения ядерного, биологического и химического оружия увеличился после ввода российских войск на территорию Украины. Последствиями военного конфликта также станут изменения климата, поскольку страны, зависящие от энергоносителей из России, увеличили инвестиции в природный газ.

«Часы Судного дня» впервые были запущены почти 76 лет назад. Изображение часов с часовой и минутной стрелкой, которые показывают оставшиеся до наступления полуночи минуты, публикуется на обложке журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Это время символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения.

Показания часов рассчитываются ежегодно. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала совместно с приглашенными экспертами, среди которых десять лауреатов Нобелевской премии. Дальше всего от ядерной полуночи стрелки часов находились в 1991 году — 23:43, когда СССР и США заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Милена Костерева

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