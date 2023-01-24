Силовики заглянули за кулисы

В Новосибирске задержан бывший директор драмтеатра «Красный факел» Александр Кулябин, возглавлявший его около четверти века. Господин Кулябин подозревается в растрате 1,8 млн руб. Следствие считает, что он якобы незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну, лауреату премии «Золотая маска» Тимофею Кулябину, который работал в этом театре главным режиссером. Ожидается, что в четверг суд изберет Кулябину-старшему меру пресечения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ожидается, что меру пресечения экс-директору театра «Красный факел» Александру Кулябину суд изберет 26 января

Фото: Министерство культуры Новосибирской области, Фрол Подлесный Ожидается, что меру пресечения экс-директору театра «Красный факел» Александру Кулябину суд изберет 26 января

Фото: Министерство культуры Новосибирской области, Фрол Подлесный

Фигурантом расследования стал бывший директор старейшего новосибирского государственного академического театра «Красный факел» Александр Кулябин. В отношении него возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы), сообщили в прокуратуре области.

Александра Кулябина задержали во вторник утром, в его квартире прошел обыск. Мероприятия, которые проводили сотрудники областных управлений ФСБ и МВД, связаны с расследованием хищений в театре. Как рассказали „Ъ-Сибирь“ источники, знакомые с делом, директор «Красного факела» Александр Кулябин незаконно, по версии следствия, выплачивал надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером. Следователи подсчитали, что за несколько лет сумма дополнительных выплат составила около 1,8 млн руб. После того как эти факты выявила проверка, директор театра возместил ущерб региональному министерству культуры за счет средств «Красного факела». По предварительным данным, Кулябина-старшего отправили в ИВС на 48 часов, ожидается, что в четверг ему изберут меру пресечения.

О том, какую позицию для защиты выбрал бывший директор театра, пока не известно. Связаться с его адвокатом не удалось. Тимофей Кулябин к опубликованной в соцсетях информации о возбужденном уголовном деле разместил стихотворение «Инструмент» Варлама Шаламова, писавшего о сталинских лагерях. В пресс-службе «Красного факела» „Ъ-Сибирь“ сообщили, что узнали о возбуждении дела в отношении бывшего директора из СМИ.

Александра Кулябина, который возглавлял «Красный факел» почти четверть века, отправили в отставку в декабре прошлого года. Замдиректора театра Артем Ремнев тогда сообщал, что решение об увольнении было принято учредителем — министерством культуры региона — в одностороннем порядке. Немногим ранее этого кадрового решения стало известно, что театр отменил январские и февральские показы спектаклей «Онегин» и «Дикая утка» бывшего главрежиссера Тимофея Кулябина — многократного номинанта и лауреата национальной театральной премии «Золотая маска». В апреле 2022 года Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера «Красного факела». Тимофей Кулябин, находившийся на тот момент в Праге, опубликовал на своей странице в соцсети сообщение о том, что не поддерживает действия российского правительства на Украине.

Сразу после увольнения отца Тимофей Кулябин отреагировал на происходящее в «Красном факеле» в своем аккаунте в соцсети: «У тех, кто работает в „Красном факеле“, были и остаются разные мнения, вкусы и взгляды. Но театральная работа всегда была тем пространством, которое нас объединяло. Пространством, в котором мы полностью доверяли друг другу и могли друг на друга положиться без всяких оговорок. Сейчас происходит уничтожение этого единого пространства нашей работы. Его уничтожают люди, которым безразличны художественные намерения, результаты, успехи или таланты. Им нужен не другой театр, им вообще никакой театр не нужен и не интересен».

Константин Воронов, Валерий Лавский