Из Казани скоро мусор будет некуда вывозить — исполком

Уже осенью 2023 года Казань может оказаться в такой ситуации, когда мусор из города некуда будет вывозить. Об этом на заседании коллегии Минстроя Татарстана заявил глава исполкома города Рустем Гафаров.

По его словам, в связи с данной проблемой он попросил глав соседних районов восстановить работу полигонов ТКО, ускорить работу по предоставлению земельных участков для строительства полигонов и комплексов по переработке отходов.

В настоящее время в Казани работает лишь один полигон. Он находится на улице Химическая. Его мощности должно было хватить еще на несколько лет, но в связи с ростом объемов мусора фактическое заполнение опережает проектные сроки.

"Ъ-Казань"