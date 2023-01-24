Пермские депутаты предложили ввести цензуру и привлечь РПЦ для патриотического воспитания

Депутаты Пермской думы на очередном пленарном заседании больше часа посвятили обсуждению патриотического воспитания детей и молодежи. Парламентарии предложили местной администрации усилить блок, отвечающий за работу в этом направлении. Также, по мнению депутатов, стоит уделить больше внимания развитию в городе молодежных движений, в том числе нового РДДМ «Движение первых», и созданию инфраструктуры для них не только в центре, но и в районах.

Депутат от «Единой России» Владимир Плотников заявил, что необходимо также ввести цензуру. Мужчина считает, что она будет способствовать, в частности, правильному отбору руководителей городских молодежных объединений. «В эти наши дворцы и точки, где мы воспитываем молодежь, могут просочиться "навальнисты" и будут рассказывать нашим детям, что "Дом-2" — это хорошо, что Моргенштерн (рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн, признан в РФ иностранным агентом.— ''Ъ'') — это хорошо. Поэтому нам нужны такие люди, которые бы нормальную идеологию нашим детям объясняли. Цензура нам очень нужна»,— сказал депутат.

Кроме того, он считает возможным привлечь к работе с молодежью представителей РПЦ. «Идет борьба между дьяволом и Богом, понимаете? Я имею в виду, дьявол — это Запад, который "голубизну" нам навязывает и вот это все. Нам нужны нормальные человеческие ценности. Нужно, чтобы священники тоже принимали участие, потому что у нас очень слабая религия»,— завершил свое выступление парламентарий.

Замглавы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов согласился, что нужно усилить сектор администрации по работе с молодежью. Однако и сейчас, по его оценке, в Перми активно реализуются программы по патриотическому воспитанию. «Потихоньку молодежь у нас просыпается. Патриотизма становится больше, чем ранее»,— отметил замглавы города.

О том, как российское движение детей и молодежи обзавелось названием,— в материале «Ъ» «"Первые" стали единственными».

Екатерина Артемова, Пермь