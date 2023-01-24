Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Газпром» заключил соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном и Казахстаном

Глава «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочую встречу с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, по итогам которой стороны подписали «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли. 18 января аналогичное соглашение было подписано господином Миллером и первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

Рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова

Рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова

Фото: «Газпром»

Рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова

Фото: «Газпром»

В сообщении пресс-службы отмечается, что на встрече глава «Газпрома» и министр энергетики Узбекистана рассмотрели актуальные вопросы и перспективы взаимодействия. Другие подробности переговоров не приводятся.

28 ноября президент России Владимир Путин обсудил создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что маршруты поставок энергоносителей в этом регионе «чрезвычайно актуальны» и такой союз «будет соответствовать интересам всех трех стран».

8 декабря Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна планирует импортировать газ на основе коммерческих контрактов, для чего участие «в каком-то альянсе или союзе» не требуется.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ FM» «"Тройственный союз" не сложился».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...