«Газпром» заключил соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном и Казахстаном

Глава «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочую встречу с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, по итогам которой стороны подписали «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли. 18 января аналогичное соглашение было подписано господином Миллером и первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова

Фото: «Газпром» Рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова

Фото: «Газпром»

В сообщении пресс-службы отмечается, что на встрече глава «Газпрома» и министр энергетики Узбекистана рассмотрели актуальные вопросы и перспективы взаимодействия. Другие подробности переговоров не приводятся.

28 ноября президент России Владимир Путин обсудил создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что маршруты поставок энергоносителей в этом регионе «чрезвычайно актуальны» и такой союз «будет соответствовать интересам всех трех стран».

8 декабря Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна планирует импортировать газ на основе коммерческих контрактов, для чего участие «в каком-то альянсе или союзе» не требуется.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ FM» «"Тройственный союз" не сложился».

Милена Костерева