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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила во втором чтении сбор геномной информации у всех подозреваемых

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых. Поправки депутата Алексея Куринного (КПРФ), предлагавшего собирать ДНК только подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, отклонили.

Проект закона предполагает, что брать пробы ДНК будут у всех осужденных и подозреваемых, а также при административном аресте. Сейчас анализ ДНК берут только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

Законопроект был внесен в Думу 3 ноября 2020 года. Зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») рассказал «Ъ», что подготовка проекта ко второму чтению затянулась из-за разных позиций о том, у кого нужно обязательно собирать геномную информацию.

Подробности — в материале «Ъ» «Генетическое на память».

Лаура Кеффер

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