На поиск оксидных марганцевых руд в Башкирии направят до 256 млн рублей

Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу на конкурсе 16 февраля выберет подрядчика для поиска оксидных марганцевых руд на Файзуллинской площади в Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 256,8 млн руб. Он будет оплачен из средств федерального бюджета.

Поисковые работы необходимо проводить на территории площадью 88,7 кв. км в Баймакском и Абзелиловском районах. Подрядчик должен, в том числе, в пределах Губайдуллинского и Мамилинского детальных участков на площади 17 кв. км провести комплекс полевых геологических, геохимических и геофизических исследований, включающих профильные поисковые маршруты, штуфное опробование выявленных пунктов оксидных марганцевых руд, площадные наземные магниторазведочные и электроразведочные работы.

Майя Иванова

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