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Уфимца, клеившего на бутылки антивоенный лозунг, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 30 тыс. руб. уфимца Алексея Зубкова за дискредитацию ВС РФ.

Как следует из постановления суда, подсудимый, находясь в одном из магазинов города (его название в материалах суда не указано), наклеил на бутылки со спиртным «самодельные наклейки провокационного характера», а затем, купив алкоголь, используя банковскую карту, покинул магазин. Установить его личность смогли по камерам видеонаблюдения.

В суде Алексей Зубков пояснил, что «дискредитировать российскую армию не собирался, символов армейских не наклеивал, публично ничего не заявлял, наклеивал надписи с обратной стороны, деяние свои считает неправомерным, на тот момент поясняет стрессовой ситуацией, связанное с погибшим другом».

Олег Вахитов

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