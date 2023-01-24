В Самаре ограничат движение из-за лыжного марафона

Лыжный марафон «Сокольи горы» пройдет в Самаре в субботу, 28 января. Его проведут в поселке Управленческий на территории учебно-спортивного центра «Чайка». Об этом сообщает городская администрация.

Трасса марафона пройдет через лесные просеки в районе Сокольих Гор. Соревнования состоятся на дистанциях 3, 11, 17, 34 и 50 км свободным стилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В связи с этим в городе будет временно ограничено движение транспорта. Оно будет действовать в субботу 5:00 до 17:30 (MSK+1) на автодороге на кладбище «Лесное». Речь идет об участке от лыжной базы «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное». Ранее стало известно о том, что в Самаре из-за стройки метро перекроют перекресток ул. Красноармейской и Галактионовской.

Георгий Портнов