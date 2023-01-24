Гендиректор «НПО Лавочкина» приговорен к трем годам колонии

Суд в Подмосковных Химках приговорил гендиректора «НПО имени Лавочкина» Владимира Колмыкова к трем годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201) во время работы в АО «НПО "Энергомаш"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колмыков

Фото: «Красмаш» Владимир Колмыков

Фото: «Красмаш»

Колмыкову также запретили на два года занимать руководящие должности в органах государственной власти и коммерческих организациях с госучастием.

Второго фигуранта дела экс-руководителя Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимира Солнцева приговорили к шести годам колонии общего режима. Ему также на два года запретили занимать должности в органах государственной и муниципальной власти и коммерческих организациях с госучастием.

Ранее «Ъ» сообщал, что прокуратура запросила пять лет заключения для Владимира Колмыкова и семь лет для Владимира Солнцева. Следствие считает, что господин Солнцев убедил под давлением Колмыкова подписать изменения к лицензионному соглашению на поставку жидкостных ракетных двигателей РД-180 США. По оценке следствия, ущерб составил более 662 млн руб. Обвиняемые свою вину не признали.

Подробнее читайте в материале «Глава НПО имени Лавочкина открыл Америку».

Олеся Павленко