В Калининградской области задержали криминального авторитета

В Калининградской области задержали 44-летнего местного жителя, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК РФ). Задержание проходило при участии сотрудников уголовного розыска, регионального ФСБ и специального отряда быстрого реагирования. Мужчину отправили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.

По версии следствия, после отбытия наказания в колонии арестованный занял высшую ступень в криминальной среде Калининградской области при поддержке вора в законе.

«Получив статус положенца, он обязывал всех участников уголовно-преступной среды, находящихся на более низких ступенях, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Это позволяло ему контролировать различные направления деятельности криминальных структур в Калининградской области и обеспечивать их существование»,— сказано в сообщении МВД. По мнению следователей, он также контролировал пополнение «общей казны».

Сотрудники силовых ведомств также провели обыски в домах сообщников задержанного. У одного из них, 45-летнего местного жителя, изъяли гранаты. Против этого человека возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Еще у одного мужчины изъяли патроны и нарезное оружие, вопрос возбуждения уголовного дела против него решается.

Олеся Павленко