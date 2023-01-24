Годовая инфляция в Прикамье оказалась выше показателя по России

Годовая инфляция в Пермском крае в декабре 2022 года снизилась относительно предыдущего месяца на 0,5%, до 12,4%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (11,9%) и по России в целом (11,9%). Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

Рост цен на продовольственные товары в годовом выражении в декабре уменьшился по сравнению с ноябрем на 0,5%, до 11,6%. Наибольший вклад в замедление роста цен на продовольственные товары внесла динамика цен на кондитерские изделия. Более высокий, по сравнению с предыдущим годом, урожай сахарной свеклы стал причиной увеличения предложения сахара на российском рынке и снижения годовых темпов прироста его цены.

Рост цен на непродовольственные товары в декабре 2022 года снизился относительно предыдущего месяца на 1,1%, до 12,4% в годовом выражении. Это обусловлено динамикой цен на легковые автомобили. Охлаждение потребительского спроса вследствие оптимизации расходов домохозяйств и ограниченного ассортимента легковых автомобилей привело к снижению годового темпа прироста их цен.

На фоне экспортных ограничений предложение моторного топлива внутри страны превышало спрос, что обусловило в декабре замедление роста цен на бензин марки АИ-98 и снижение цен на АИ-95 и АИ-92 ниже уровня декабря 2021 года.

Годовой темп прироста цен на услуги в декабре 2022 года повысился относительно предыдущего месяца на 0,5%, до 13,7%. Основной вклад внесло ускорение роста цен на коммунальные услуги, вызванное переносом сроков их индексации с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.