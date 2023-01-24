Власти Башкирии намерены закупить в Белоруссии 70 трамваев

Первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов сообщил на оперативном совещании в правительстве, что республика планирует закупить в Белоруссии более 70 современных трамваев, которые будут курсировать по маршрутам в Уфе.

«После реконструкции рельсового полотна Уфы планируется приобретение около 20 единиц подвижного состава, а после полной реконструкции — еще 50 трамваев», — заявил господин Муратов.

Как следует из его доклада, первую партию трамваев в количестве 23 единиц намерены закупить в 2024 году. В 2025 году власти планируют соединить северные трамвайные маршруты с южной частью города, после чего в 2026 году будут закуплены еще 50 единиц транспорта.

Влада Шипилова

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