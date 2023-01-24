Актер Станислав Садальский госпитализирован в Москве

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил, что скорая помощь забрала его в больницу. В качестве причины он назвал кровотечение, но не уточнил, чего именно.

«Ночью по скорой забрали в больницу,грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксарелто 20 мг, лимоны, имбирь… пока кровотечение не остановили»,— написал актер в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Господин Садальский похвалил состояние Боткинской больницы и сообщил, что завтра должен лететь в Мурманск.

Станиславу Садальскому 71 год. Он работал в Московском театре на Юго-Западе, «Современнике», театральном агентстве «ЛеКур». Снимался в сериалах «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Убойная сила» (2000–2005), фильмах «Торпедоносцы» (1983), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), а также в «Ералаше».

Леонид Уварчев