Первый космический аппарат программы «Сфера» защитил орбитально-частотный ресурс

Космический аппарат «Скиф-Д» успешно выполнил задачу по защите орбитально-частотного ресурса, сообщил «Роскосмос». Его летные испытания продлятся до конца ноября 2023 года. «Скиф-Д» стал первым аппаратом, запущенным в рамках программы «Сфера» — аналога Starlink и OneWeb.

«Результаты измерений излучения "Скиф-Д" готовятся к отправке в Международный союз электросвязи. Таким образом, орбитально-частотный ресурс на данном этапе развертывания системы "Скиф" защищен»,— сообщил «Роскосмос» ТАСС.

«Сфера» предполагает обеспечение России спутниковыми интернетом и связью. Проект является аналогом Starlink и OneWeb. Ожидается, что группировка будет состоять больше чем из 600 космических аппаратов. В 2020 году стоимость проекта оценивалась в 1,5 трлн руб., но в 2021 году тогда глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин снизил оценку до 800 млрд руб. По его словам, 500 млрд руб. пойдут из внебюджетных средств.

На протяжении срока службы «Скиф-Д» будут проводиться проверки технологий связи и управления космическим аппаратом в различных режимах. Утверждается, что характеристики аппарата соответствуют проектным.

«Скиф-Д» был запущен 22 октября 2022 года на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Демонстрационный спутник относится к системе широкополосного доступа в интернет «Скиф» проекта «Сфера».

Леонид Уварчев