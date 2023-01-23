В Ростовской области пятерых студенток отчислили из медколлежда из-за ношения платка

Руководство Новочеркасского медицинского колледжа отчислило пятерых студенток из-за ношения платков. Для защиты своих прав девушки обратились в Национальную ассоциацию юристов, сообщает организация.

По данным ассоциации, отчисленные студентки — уроженки Чечни и Дагестана. Мотивацией к отчислению послужило «нарушение правил внутреннего распорядка» — ношение одежды с религиозными атрибутами, сообщается в приказе о решении руководства учебного заведения.

«Девушкам запрещают головной платок, ношение которого является неотъемлемой частью культуры коренных народов нашей страны и важнейшей нравственной ценностью. При этом, в здании колледжа размещена икона с изображением Девы Марии в платке», — сообщает юрист Руслан Нагиев, представляющий интересы отчисленных студенток.

Сами девушки записали видеообращение, в котором объяснили, что не нарушали устав колледжа и хотят продолжить обучение.

Анастасия Назарова