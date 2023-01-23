Пермьстат: лидерами роста цен в декабре стали железнодорожные билеты

Индекс потребительских цен в Прикамье в декабре 2022 года составил 100,6%. По сравнению с ноябрем цены на продовольственные товары выросли на 1,7%, на непродовольственные снизились на 0,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

Заметное увеличение цен в декабре зафиксировано на колбасы (на 8,6%), пакетированный чай (на 8%), консервированные овощи (на 7,1%), творожные сырки, глазированные шоколадом (на 6%), молоко сгущенное (на 5,6%). В декабре подорожал весь наблюдаемый ассортимент овощей. Индекс цен на фрукты и цитрусовые составил 103,7%: наиболее заметно поднялись цены на виноград (на 12,9%), яблоки (на 7,7%), бананы (н 7,6%), ягоды замороженные (на 3,5%). Напитки безалкогольные выросли в стоимости на 1%.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились в декабре в диапазоне от 3,9% до 13,4%.

В сфере оказания услуг населению увеличилась стоимость услуг организаций культуры (на 3,8%), физической культуры и спорта (на 1,8%), услуг связи (на 0,3%), медицинских услуг (на 0,2%), бытовых услуг (на 0,1%).

Цены на билеты в поездах дальнего следования выросли в пределах 13–54,5%, в то же время на 18% снизилась стоимость полета в салоне экономкласса самолета. Услуги в сфере зарубежного туризма подешевели на 13,2%.