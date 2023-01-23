В станице Новокорсунской 1 июня начнут строить новый детский сад на 160 мест

1 июня 2023 года в станице Новокорсунской начнут строить новый детский сад. Администрация Тимашевского района уже направила заявку на выделение средств в краевой департамент строительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Первым этапом работ станет снос аварийного здания. Новый детсад построят на месте старого, по улице Красной, 33. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 160 мест. На первом этаже разместят ясли и группы для детей младшего возраста, пищеблок, медпункт и административные помещения. На втором этаже организуют группы для детей среднего, старшего и подготовительного возраста, спортивный и музыкальный залы, кабинеты для занятий творчеством. Для маломобильных жителей в здании сделают лифт.

Об отсутствии в Новокорсунской детского сада губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву пожаловалась на прямой линии жительница Тимашевского района. Она сообщила, что старый детсад не работает и сейчас в станице нет дошкольного учреждения.

Татьяна Ручкина

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