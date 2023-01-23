Отменено решение о прекращении уголовного дела бывшего новосибирского депутата, сбившего ребенка

Сегодня, 23 января, суд в Новосибирской области отменил решение мирового суда, прекратившего уголовное дело экс-депутата Сергея Мамонтова, который на своем автомобиле наехал на шестилетнего мальчика и скрылся с места аварии, не вызвав врачей и ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе Татарского райсуда.

«Уголовное дело в отношении Мамонтова направлено председателю Татарского райсуда для решения вопроса об изменении подсудности и о передаче уголовного дела на рассмотрение иному мировому судье»,— говорится в судебном решении.

23 декабря 2022 года, как писал «Ъ», мировой суд прекратил уголовное дело Сергея Мамонтова с формулировкой «в связи с примирением сторон», но прокуратура подала апелляционное представление, потребовав пересмотра дела.

События произошли 30 октября в городе Татарске на западе Новосибирской области. Согласно материалам следствия, водитель кроссовера Toyota RAV4 депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов наехал на шестилетнего мальчика, который упал под бампер иномарки. После инцидента водитель уехал с места ДТП, не вызвав врачей и ГИБДД. В дальнейшем ребенка госпитализировали.

В отношении Сергея Мамонтова возбудили уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Пока шло следствие, депутата исключили из партии «Единая Россия». Кроме того, он сам сдал депутатский мандат. Еще до передачи дела в суд экс-депутат выплатил компенсацию в размере 1 млн руб. матери ребенка, которая написала заявление, что не имеет претензий к Сергею Мамонтову.

Константин Воронов, Новосибирск