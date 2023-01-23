Снятый в Сочи фильм «Чебурашка» собрал за выходные 760,5 млн рублей

За прошедшие выходные комедия «Чебурашка», снятая в Сочи, собрала в прокате 760,5 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал kinobusiness.com.

Второе место занял комедийный боевик Гая Ричи «Операция "Фортуна": искусство побеждать». За уикенд картина собрала 147,2 млн руб. Третье место досталось фильму «Аватар: Путь воды» — 23,3 млн руб. в странах СНГ без России и Белоруссии. В топ-5 также вошли картины «Один на каникулах» (23,1 млн руб.) и «13 изгнаний дьявола» (22,2 млн руб.).

Фильм «Чебурашка» уже стал самым кассовым российским фильмом в истории. Только за новогодние каникулы он собрал 3 млрд руб. Съемки проходили с сентября 2021 года на морской набережной Сочи, в парке «Дендрарий» и санатории «Орджоникидзе», а также в Кисловодске и Пятигорске.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram