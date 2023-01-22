СКР проверит клинику Раевского после сообщений о лечении онкобольных наложением рук

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить московскую клинику Раевского (ООО «Здравница»). Ранее газета «Известия» сообщала, что в этой клинике больных раком лечат при помощи народных песен и наложением рук.

«В связи с изложенным ГСУ СК России по г. Москве организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)»,— говорится в сообщении СКР в Telegram.

13 января вышел материал «Известий», в котором говорилось что московская клиника интегративной медицины «Здравница» лечит тяжелобольных, в том числе онкологией, народными песнями и наложением рук. Газета сослалась на видеозаписи таких сеансов, которые имелись в распоряжении редакции. Филиалы клиники также работают в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Основатель клиники — Дмитрий Раевский. По данным «Известий», ранее прокуратура вынесла ему предупреждение о недопустимости ведения экстремистской деятельности из-за организации фестиваля «Дети Солнца» на Алтае. В прокуратуре настаивали, что в листовках, которые распространялись на фестивале пропагандировалось превосходство одного типа людей над другими. После выхода материала «Известий» клинику пообещали проверить в Росздравнадзоре.

На сайте клиники в разделе «Кейсы пациентов» один из предполагаемых пациентов рассказывает, как он якобы излечился от глиобластомы (опухоль мозга) после «онлайн-терапии с Дмитрием Раевским».

Анастасия Ларина