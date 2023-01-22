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«Белогорье» победило «Нефтяник» в матче Суперлиги

В воскресенье, 22 января, в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги волейболисты оренбургского «Нефтяника» на выезде сыграли с белгородским «Белогорье». Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:18, 25:19) в пользу хозяев.

Игра проходила в Туле. Всероссийская федерация волейбола пока разрешает проведение матчей на домашней площадке «Белогорья» из-за нестабильной ситуации в регионе.

Волейболисты «Нефтяника» занимают 14-е место в турнирной таблице Суперлиги, имея четыре победы в 19 матчах. «Белогорье» с 12 победами идет на пятой позиции.

Андрей Сазонов

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