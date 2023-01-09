Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пути программы неисповедимы

ОАО РЖД одобрили масштабный план ремонта инфраструктуры

Правительство одобрило программу приведения железнодорожных путей в «нормативное состояние», затраты на которую с учетом закупок техники должны составить в 2023–2035 годах 7,6 трлн руб. Основная часть средств должна пойти на капитальный ремонт путей, причем наибольший объем запланирован на ставшем менее востребованным с введением санкций северо-западном направлении. Однако источники финансирования программы пока полностью не определены.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что правительственная комиссия по транспорту в конце декабря одобрила программу поэтапного вывода путевого комплекса ОАО РЖД на нормативный уровень до 2035 года. Программа (“Ъ” видел текст, актуальный на конец декабря) предполагает капитальный ремонт в 2023–2035 годах 82,2 тыс. км железнодорожного пути. Более половины придется на Северо-Западный полигон (44,2 тыс. км). На Южном полигоне предполагается отремонтировать 15,5 тыс. км, на Восточном — 22,6 тыс. км. Также планируется реконструировать более 4 тыс. искусственных сооружений. В ОАО РЖД “Ъ” подтвердили, что программа утверждена.

Как сообщается в документе, количество участков главного железнодорожного пути с просроченным сроком ремонта на 1 января 2023 года должно было составить 22,5 тыс. км, или 17,8% от развернутой протяженности главных железнодорожных путей, количество искусственных сооружений в неудовлетворительном состоянии на 1 января 2022 года составляло 12,6 тыс., или 15,3%, среди них — 17,7% мостов и 28,4% тоннелей.

Инвестиции с учетом расходов 2022 года, но без учета вложений в путевую технику оцениваются в 6,6 трлн руб. С 2023 года и с учетом путевой техники эта цифра составит 7,6 трлн руб. Порядка 3,8 трлн руб. будет вложено в 2023–2035 годах в капремонт пути, около 2,6 трлн — в реконструкцию искусственных сооружений и оздоровление земляного полотна. Еще около 1,1 млрд руб. предполагается инвестировать в обновление парка путевой и дорожно-строительной техники. Затраты на 2024–2035 годы «носят индикативный характер» и подлежат актуализации по итогам формирования прогноза социально-экономического развития РФ, изменения параметров грузооборота, перевозок пассажиров, финплана и инвестпрограммы ОАО РЖД.

При этом в программе нет детального плана организации финансирования. В документе говорится, что программа должна быть на 100% профинансирована монополией, «в том числе за счет дополнительной целевой надбавки к тарифам, сборам и плате за перевозку грузов и услуги инфраструктуры при перевозках грузов, выполняемые ОАО РЖД, и других возможных инструментов государственной поддержки».

В более ранних вариантах (см. “Ъ” от 21 декабря 2021 года) существующую надбавку на капремонт предлагалось резко поднять. Впрочем, в 2023 году она уже находится на уровне 5% (это соответствует сборам примерно в 90 млрд руб.), а в 2024 и 2025 годах должна повыситься до 7%. Ранее предлагалось закрепить надбавку на этом уровне до 2035 года, но сейчас в документах об этом не говорится. Между тем именно неясность источников финансирования была одним из основных препятствий к принятию программы. В частности, Минэкономики не согласовывало ее без подтверждения актуальности и обоснованности динамики затрат, следует из документов Минтранса по итогам совещания в министерстве 16 декабря. Представитель РСПП на том же совещании говорил о целесообразности утверждения программы только по итогам определения источников финансирования.

В ОАО РЖД отмечают ряд рисков программы. Как высокие монополия, в частности, оценивает риск ценового давления, то есть опережающее удорожание материалов верхнего строения пути, оборудования, машин и механизмов, риск недофинансирования и зависимости объемов работ от темпов обновления парков необходимой техники. Средними названы риски неосвоения прогнозных объемов перевозок, в частности, на Восточном полигоне, и необходимости корректировки показателей. Впрочем, в конце 2021 года, когда рассматривались более сжатые сроки программы (с выходом на нормативное состояние к 2030, а не к 2035 году), серьезные риски невывоза грузов (275 млн тонн в 2020–2030 годах) прогнозировались только в такой конфигурации, а при растяжении сроков до 2035 года, как предполагалось, они должны были сняться.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что главный вопрос в том, насколько ОАО РЖД в состоянии реализовать такие масштабные планы без ущерба для ключевых проектов, в первую очередь Восточного полигона, то есть мобилизовать трудовые ресурсы, технику и так далее. Распределение работ по направлениям в краткосрочной перспективе целесообразно было бы скорректировать, полагает он: сейчас вопросы вызывает недостаточное внимание к финансированию на подходах к портам юга, где работы следовало бы активизировать, тогда как на северо-западе их можно отнести на более поздний срок.

Наталья Скорлыгина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...