Сбившего пенсионерку водителя маршрутки заключили под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему иностранному гражданину, который 20 января за рулем маршрутного автобуса ПАЗ в Ленинском районе совершил наезд на 75-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она скончалась на месте происшествия.

Об аресте водителя, в отношении которого возбудили дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), ходатайствовал следователь. Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, ведомство поддержало эту позицию.

По данным прокуратуры, обвиняемый не имеет постоянной регистрации в России, официально не трудоустроен, ранее его неоднократно привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения.